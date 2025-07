Eliminado na 1ª rodada de Wimbledon, Fabio Fognini anuncia aposentadoria do tênis

O veterano italiano Fabio Fognini, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria do tênis nesta quarta-feira (9), nove dias depois de sua derrota em cinco sets diante do espanhol Carlos Alcaraz na primeira rodada de Wimbledon.

Ex-número 9 do mundo, Fognini ocupava atualmente a 138ª posição no ranking da ATP. No Masters 1000 de Roma, em maio, ele já havia anunciado que este seria seu último ano no circuito.

"Hoje é oficial, digo adeus a todos", declarou o italiano, campeão do Masters 1000 de Monte Carlo em 2019, o título mais importante de sua carreira.