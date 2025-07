Familiares buscam avó desaparecida após inundações no Texas

Enquanto escava a lama seca, Javier Torres recorda os finais de semana na casa de sua avó no Texas e a pesca no rio Guadalupe, o mesmo que transbordou na última sexta-feira e provavelmente a soterrou sob os escombros.

Nascida no México, Alicia Olvera completou 68 anos há duas semanas. Seus oito filhos, 25 netos e três bisnetos fizeram uma festa para ela na casa de sua filha Angélica, em um bairro perto de Austin, a capital do estado.

Em seguida, Alicia voltou a Hunt, uma cidade no centro-sul do Texas, às margens do rio, onde, há duas décadas, ela e seu marido José, de 70 anos, cuidam de uma casa em que trabalham e moram.