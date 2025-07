Hamas diz que aceita libertar 10 reféns para acordo de trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta quarta-feira (9), que aceitou libertar 10 reféns mantidos em Gaza no âmbito das negociações indiretas que estão sendo realizadas em Doha para alcançar uma trégua com Israel.

"Como parte do compromisso [do Hamas] para garantir o sucesso dos esforços atuais, o movimento exerceu a flexibilidade necessária e aceitou libertar 10 prisioneiros [reféns]", afirmou o grupo em um comunicado, no qual assegurou que "apesar da dificuldade das negociações (...) devido à intransigência da ocupação [Israel], continuamos trabalhando seriamente e com um espírito positivo com os mediadores para superar os obstáculos".

