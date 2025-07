Incêndio que queimou 3.300 hectares no nordeste da Espanha é estabilizado

Os bombeiros conseguiram estabilizar, nesta quarta-feira (9), o incêndio que devastou cerca de 3.300 hectares perto de Tarragona, no nordeste da Espanha, desde segunda-feira, e as autoridades suspenderam grande parte do confinamento que afetava aproximadamente 18.000 habitantes.

"O incêndio do Baixo Ebro foi estabilizado", indicaram os bombeiros da região da Catalunha em um comunicado no início da tarde.

No entanto, as tarefas de extinção ainda continuavam em alguns pontos quentes, com cem equipes terrestres e 17 equipes aéreas ainda mobilizadas, acrescentaram.