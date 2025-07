Linda Yaccarino se demite após dois anos como CEO do X

Em uma breve resposta à postagem de Yaccarino no X, Musk escreveu: "Obrigado por suas muitas contribuições".

Yaccarino, ex-executiva de publicidade da NBCUniversal, assumiu como CEO do X em junho de 2023, substituindo Musk, que estava no cargo desde que comprou o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões, em cotação da época).

Sua nomeação ocorreu em um momento em que Musk buscava se concentrar no desenvolvimento de produtos, trazendo para sua empresa uma experiente gerente de mídia para restaurar a confiança dos anunciantes.

A empresa enfrentou desafios significativos desde que foi comprada por Musk, incluindo a fuga de anunciantes e preocupações sobre suas políticas de moderação de conteúdo.

Críticos têm mencionado um aumento de conteúdo violento, racista, antissemita e da desinformação no X.

A experiência de Yaccarino na publicidade foi vista como crucial para reconstruir laços empresariais.