Lyon se mantém na primeira divisão francesa após vencer recurso

Ainda se recuperando do susto, o Lyon salvou sua vaga na elite do futebol francês diante do comitê de apelação da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), mas terá que reduzir seu orçamento para a próxima temporada.

Ao evitar um humilhante rebaixamento para a segunda divisão, o clube também conseguiu garantir sua presença na Liga Europa.

O Lyon havia sido rebaixado administrativamente no dia 24 de junho por conta de suas dívidas.