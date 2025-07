Macron considera 'crucial' aliança franco-britânica em IA para alcançar EUA e China

Vários acordos científicos e tecnológicos foram anunciados durante a visita de Macron, incluindo um novo laboratório de engenharia conjunto entre o Imperial College London e o Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) da França.

"Do Concorde ao Túnel do Canal, a colaboração franco-britânica resultou em feitos icônicos de engenharia", disse Hugh Brady, presidente do Imperial College London, em um comunicado.

De acordo com o comunicado, o laboratório deve "avançar rapidamente as prioridades estratégicas do Reino Unido e da França", especialmente no campo da IA.

"Não tenho certeza de que eles resolveram os problemas migratórios e financeiros melhor depois do Brexit do que com a UE", disse Macron durante a mesa redonda, em tom de crítica ao Reino Unido.

Londres, no entanto, se distanciou claramente da UE em relação à IA.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse em janeiro que deseja atrair empresas do setor, permitindo que elas testem suas inovações em solo britânico antes da aplicação de qualquer regulamentação.