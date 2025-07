Mattel lança Barbie com diabetes

A Mattel lançou a primeira boneca Barbie com diabetes tipo 1, em uma tentativa de promover a inclusão, anunciou a empresa na terça-feira.

A nova Barbie foi projetada em parceria com a Breakthrough T1D, uma ONG que trabalha na pesquisa e avanços dos tratamentos da doença.

"Apresentar uma boneca Barbie com diabetes tipo 1 é um passo importante no nosso compromisso com a inclusão e a representatividade", disse Krista Berger, vice-presidente sênior da marca Barbie e diretora global de bonecas.