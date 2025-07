Messi marca 2 gols pelo quarto jogo seguido na MLS em vitória do Inter Miami

O Inter então deu uma pausa na MLS para disputar a Copa do Mundo de Clubes, onde Messi marcou um gol em quatro partidas.

Após ser eliminado nas oitavas de final pelo Paris Saint-Germain, o Inter voltou à ação no campeonato com mais uma vitória contra o Montreal (4 a 1) no sábado e outra nesta quarta-feira na visita ao New England Revolution, ambas impulsionadas por dois gols de Messi.

No total, o argentino acumula 14 gols em 15 partidas disputadas, dois a menos que o atual artilheiro da liga, o inglês Sam Surridge, que disputou seis jogos a mais, pelo Nashville.

Nesta quarta-feira, Messi abriu o placar aos 27 minutos no Gillette Stadium, graças a um presente da defesa do time da casa. Com o Inter pressionando na área adversária, o zagueiro Tanner Beason cabeceou na direção onde estava o astro, que finalizou com um chute cruzado.

O segundo gol do argentino foi muito bem executado. Aos 38 minutos, o espanhol Sergio Busquets deu um passe espetacular por entre as linhas para Messi, que com frieza chutou de pé esquerdo, fora do alcance do goleiro esloveno Aljaz Ivacic.

Além de seu líder em campo, o outro destaque do Inter Miami foi o veterano goleiro Oscar Ustari, que fez seis defesas impressionantes que frustraram o atacante equatoriano Leonardo Campana, ex-jogador do Inter.