Novas enchentes nos Estados Unidos causam três mortes

Três pessoas morreram em enchentes repentinas no estado americano do Novo México, informaram as autoridades nesta terça-feira (9), poucos dias após as tempestades torrenciais que deixaram mais de 100 mortos no vizinho Texas.

As inundações repentinas atingiram Ruidoso, uma pequena cidade a cerca de 240 quilômetros ao sul de Albuquerque, Novo México.

"A cidade de Ruidoso confirma que três pessoas perderam tragicamente suas vidas como resultado da histórica inundação repentina que atingiu a comunidade em 8 de julho de 2025", informou o site da cidade.