O calvário para conseguir medicamentos em Cuba

Muitos medicamentos que entram no país por essa via alimentam um mercado informal que lucra com a dor alheia e opera por meio de grupos de WhatsApp e sites.

- "Um caminho de luz"

No entanto, grupos que oferecem doações ou promovem a troca de medicamentos por alimentos também operam nas redes sociais.

Em um deles, que se identifica como "Cambias o donas medicamentos", Sophi busca desesperadamente dorzolamina, para tratar hipertensão ocular. "Preciso para minha avó de 86 anos", escreve.

Da mesma forma, surgiram projetos como o Palomas, uma plataforma de comunicação e solidariedade que, desde sua criação em Havana, em 2021, já forneceu medicamentos totalmente gratuitos para mais de 179 mil cubanos.

O Palomas depende de medicamentos que as pessoas têm em casa, "sobras de algum tratamento ou algo que alguém trouxe do exterior", explica seu coordenador, Sergio Cabrera.