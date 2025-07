ONU expressa preocupação com 'escalada' no Mar Vermelho após ataques huthis

O enviado da ONU para o Iêmen manifestou nesta quarta-feira (9) a sua preocupação com a "escalada" no Mar Vermelho após os ataques perpetrados nos últimos dias pelos rebeldes huthis contra embarcações mercantes na costa iemenita, os primeiros em meses.

"Observamos com grande preocupação uma escalada no mar Vermelho com os ataques a duas embarcações mercantes no início desta semana por parte de Ansar Allah (nome oficial dos huthis)", afirmou Hans Grundberg em uma reunião do Conselho de Segurança.

Estes "são os primeiros ataques a embarcações mercantes em mais de sete meses", acrescentou.