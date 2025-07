Pecuaristas franceses protestam perto da embaixada do Brasil em Paris

O líder da FNB, Patrick Benezit, denunciou um acordo de "concorrência desleal", que "afetará os preços, nossos mercados e a rentabilidade de nossas explorações".

Angélique Delaire, criadora no Puy-de-Dôme (centro), criticou o discurso do governo francês.

"Toda vez que Macron nos fala, diz 'não se preocupem, vou defender a soberania alimentar francesa, não há problema', mas depois temos a impressão de que, quando não está diante de nós, não é isso que realmente faz", expressou.

A FNB decidiu convocar esta nova manifestação após as declarações feitas pelo presidente francês durante uma visita de Lula em junho, quando afirmou que a França estava disposta a assinar o acordo no final de 2025, desde que fossem introduzidas modificações no rascunho.

O pacto permitiria ao bloco europeu exportar mais carros, máquinas e licores para a América do Sul. Em troca, isso facilitaria a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz e soja sul-americanos, o que afetaria os agricultores e legisladores franceses, que consideram uma ameaça para determinados setores.

