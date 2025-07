Pinturas do astro pop Ed Sheeran serão vendidas em Londres

Segundo o jornal The Guardian, as pinturas serão vendidas a 900 libras cada (cerca de R$ 6.736, na cotação atual).

As telas, coloridas e expressionistas que recordam o artista americano Jackson Pollock, não são as primeiras criações do cantor, um pintor amador em seu tempo livre desde 2019, segundo a galeria.

Em 2020, ele usou uma de suas primeiras obras como a capa oficial de seu álbum Afterglow.

"Eu pinto quando não estou trabalhando em um álbum, apenas para fazer algo criativo com minha mente", escreveu o cantor de 34 anos em sua conta no Instagram.

"Gosto de fazer arte, me faz sentir bem", acrescentou o artista, cujos pais trabalham no mundo da arte.

