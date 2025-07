Primeiro-ministro da Malásia critica tarifas na abertura de reunião regional

"As tarifas, as restrições às exportações e as barreiras aos investimentos se tornaram instrumentos afiados de rivalidade geopolítica", afirmou o chefe de Governo, sem citar os Estados Unidos.

A Malásia ocupa a presidência rotativa da Asean, um bloco de 10 países. Anwar discursou no momento em que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, está a caminho da Malásia para um diálogo marcado pelo temor de uma guerra comercial.

Rubio, que visitará Kuala Lumpur na quinta e sexta-feira, participará de uma conferência posterior ao encontro da Asean e de um fórum de parceiros comerciais do leste asiático, como Japão e Coreia do Sul.

Trump anunciou aumentos tarifários em abril, que foram suspensos enquanto Washington negociava acordos comerciais.

O presidente americano, no entanto, anunciou na segunda-feira que implementará tarifas de 25% sobre seus aliados Japão e Coreia do Sul e outros 12 países, incluindo Malásia (25%) e Laos (40%), a partir de 1º de agosto.

O Vietnã, país dependente das exportações e membro da Asean, é um dos poucos que conseguiu um acordo provisório com Washington que permite evitar as novas tarifas de Trump.