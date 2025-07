Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra navio mercante no Mar Vermelho

Saree disse que os huthis "mobilizaram-se para resgatar membros da tripulação, oferecer-lhes cuidados médicos e transportá-los para um local seguro".

A missão Aspides informou nesta quarta-feira que 19 pessoas que estavam a bordo do "Eternity C" continuam desaparecidas e que as operações de busca e resgate continuam. Seis tripulantes foram resgatados.

Os huthis - grupo que controla amplas partes do território do Iêmen há mais de uma década - começaram a atacar Israel e navios no mar Vermelho e no Golfo de Áden pouco depois de estourar a guerra de Gaza em outubro de 2023.

Os rebeldes reivindicaram um ataque no domingo contra o navio "Magic Seas", apesar do acordo de cessar-fogo firmado em maio com os Estados Unidos, que encerrou semanas de intensos bombardeios americanos.

aya-sar/smw/an/mb/dd/aa

© Agence France-Presse