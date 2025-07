Reino Unido e França vão assinar declaração que permite dissuasão nuclear 'coordenada'

Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vão presidir a reunião em Londres e devem discutir a manutenção do apoio à Ucrânia e a redução do fluxo migratório no Canal da Mancha.

Antes do encontro, França e Reino Unido anunciaram que sua "relação de defesa" será "renovada". Segundo o Ministério da Defesa britânico, a nova colaboração busca tornar "a defesa um motor de crescimento".

Starmer e Macron também participarão amanhã de uma reunião com outros países que apoiam a Ucrânia em sua guerra com a Rússia.

jwp/gv/jvb/mb/lb/am

© Agence France-Presse