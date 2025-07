Rubio promete à Ásia tarifas mais baixas em relação a outras regiões

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira (10), na Malásia, que os países do Sudeste Asiático podem se beneficiar de tarifas mais vantajosas do que o resto do mundo.

Rubio falou à imprensa à margem das reuniões de ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontecem até sexta-feira na capital Kuala Lumpur.

A visita de Rubio, a primeira à Ásia desde que assumiu o cargo, coincide com as ameaças de Trump, esta semana, contra cerca de 20 países ? muitos asiáticos ? de que, se não chegarem a um acordo com Washington, estarão sujeitos a pesadas tarifas punitivas a partir de agosto.