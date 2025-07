Rússia lança maior ataque com drones e mísseis contra Ucrânia desde o início da guerra

No início da semana, Moscou anunciou que tomou o controle da primeira cidade na região de Dnipropetrovsk (centro-leste).

O presidente russo Vladimir Putin sabe que o tempo joga a seu favor, pois seu Exército ocupa quase 20% do território ucraniano. Recentemente, ele voltou a negar a soberania ucraniana, ao afirmar que considera que "os povos russo e ucraniano são um só povo".

"Neste sentido, toda a Ucrânia nos pertence", afirmou em junho.

As declarações, que ilustram o abismo que separa os dois lados, provocaram indignação em Kiev, que as classificaram como "cínicas" e a prova do "desprezo total" da Rússia pelos esforços de paz para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

