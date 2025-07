Salmão selvagem da Noruega está em lenta morte devido à aquicultura

O salmão se tornou tão escasso que a Noruega o incluiu em 2021 em sua lista de espécies quase ameaçadas.

Uma proporção cada vez maior destes peixes que migram de água doce para salgada não tem voltado para desovar no local onde nasceram, rio acima. Eles desaparecem no mar e os cientistas acreditam que isso está relacionado à mudança climática.

Somente 323.000 salmões selvagens voltaram para os rios noruegueses em 2024, menos de um terço do número da década de 1980, segundo o comitê científico para a gestão do salmão, um órgão independente criado pelas autoridades.

Isso é motivo de preocupação tanto para os "fãs" quanto para aqueles que vivem da pesca esportiva, uma prática enraizada no DNA norueguês desde o século XIX.

"A pesca do salmão é muito importante para a Noruega, tanto para as comunidades locais nos vales fluviais quanto para a economia. E atrai muitos turistas", destaca Aksel Hembre, vice-presidente da Norske Lakseelver, associação dos gestores de rios de salmão.

No entanto, diante do colapso das migrações, as autoridades suspenderam a pesca em 33 cursos de água no ano passado, e neste ano impuseram restrições (fechamento de rios, redução de temporadas e cotas).