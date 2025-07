Sinner supera dores no cotovelo, vence Shelton e vai à semifinal de Wimbledon

Sinner vai enfrentar na sexta-feira o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic (N.6) e o também italiano Flavio Cobolli (N.24) com o objetivo de chegar pela primeira vez à final de Wimbledon.

O número 1 do mundo afastou as dúvidas sobre suas condições físicas, depois de passar pelas oitavas de final com o abandono do búlgaro Grigor Dimitrov (N.21), que vencia por 2 sets a 0 quando sentiu uma lesão no músculo do peitoral.

O próprio Sinner sentiu uma lesão no cotovelo depois de caiu na quadra, um susto que o fez cancelar o treino na véspera do duelo contra Sheldon.

O italiano entrou em quadra com uma proteção no braço direito, mas não pareceu sentir dores, exceto na devolução de um saque do americano em que mostrou desconforto.

"Quando você está em um jogo com muita tensão, você tenta não pensar nisso", disse Sinner quando perguntado sobre a lesão.

"Meu cotovelo melhorou muito desde ontem, quando meu tempo de treino em quadra foi muito curto, apenas 20 minutos com os técnicos", explicou.