Trump anuncia tarifa de 50% sobre o cobre a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, na plataforma Truth Social, que vai impor a partir de 1º de agosto, por razões "de segurança nacional", uma tarifa de 50% sobre o cobre, um metal crucial para a transição energética e outras tecnologias.

Trump citou a necessidade dos Estados Unidos de construir sistemas de defesa antimísseis, aviões, navios, munições, semicondutores e centros de dados, entre outros desenvolvimentos para os quais o metal é indispensável: "O cobre é o segundo material mais usado pelo Departamento de Defesa!"

Buscando o equilíbrio das relações comerciais, Trump impôs em abril uma tarifa mínima de 10% sobre as importações, mesmo as que não puderem ser produzidas no país, embora com algumas isenções, principalmente para o ouro, cobre, petróleo e medicamentos.