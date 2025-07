Trump anuncia tarifas adicionais sobre seis países

No geral, as tarifas estão alinhadas com as anunciadas pelo governo americano no início de abril.

Especificamente, produtos da Argélia pagarão tarifas de 30% (inalteradas), assim como os da Líbia (-1 ponto percentual) e Iraque (-9 pontos percentuais), enquanto os da Moldávia e Brunei serão taxados em 25% (-6 pontos percentuais e +1 ponto percentual, respectivamente).

Em relação aos produtos filipinos, a sobretaxa será de 20% (+3 pontos percentuais).

Quatorze países já sabiam o valor da sobretaxa imposta a eles: de 25% (Japão, Coreia do Sul e Tunísia) a 40% (Laos e Mianmar) e 36% para Camboja e Tailândia.

Donald Trump declarou na terça-feira que planeja enviar mais cartas, principalmente para a União Europeia (UE), que, segundo ele, receberá as correspondências "provavelmente dentro de dois dias", ou seja, quarta ou quinta-feira.

Em abril, Trump impôs uma tarifa generalizada de 10% sobre os produtos de quase todos os seus parceiros comerciais e taxas alfandegárias mais altas em dezenas de países.