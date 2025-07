Trump se reúne com presidentes africanos com foco em minerais

Trump colocou os minerais no centro de suas negociações com diversos países, como a Ucrânia, e no âmbito do acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo.

Os cinco presidentes africanos convidados lideram países ricos em minerais, principalmente ouro e terras raras, componentes essenciais para a economia global, principalmente para dispositivos eletrônicos e veículos elétricos.

"Temos minerais, terras raras, minerais raros. Temos manganês, urânio e boas razões para acreditar que temos lítio e outros minerais", destacou o presidente da Mauritânia, Mohamed El Ghazouani.

Seu colega do Senegal, Bassirou Faye, quis "tranquilizar todos os investidores americanos em relação à estabilidade política" naquele país e ao seu "ambiente regulatório favorável", e destacou seus recursos em petróleo e gás natural.

Faye elogiou as qualidades de Trump no golfe e sugeriu que o presidente americano investisse na criação de um clube no Senegal.

O ponto curioso do encontro foi o elogio de Trump ao nível de inglês do presidente da Libéria, Joseph Boakai, apesar de esse ser o idioma oficial daquele país.