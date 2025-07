UE e Reino Unido eram 'mais fortes' juntos, afirma Macron em Londres

A União Europeia (UE) e o Reino Unido eram "mais fortes" juntos, afirmou na noite desta quarta-feira (9) o presidente da França, Emmanuel Macron, em um discurso no centro histórico e financeiro de Londres, a City.

"Tenho muito respeito pela voz do povo e pela escolha que seu país fez há alguns anos, há nove anos" com o Brexit, "mas devo dizer que a União Europeia era mais forte com vocês e vocês eram mais fortes com a União Europeia", declarou.

O Brexit, a saída britânica da UE, concretizou-se em 31 de janeiro de 2020 após um referendo realizado em 2016.