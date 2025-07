Voluntários encontram dezenas de sacos com restos humanos no México

Um coletivo de busca por desaparecidos relatou nesta quarta-feira (9) a descoberta de dezenas de sacos com restos humanos em um terreno no estado de Jalisco, no oeste do México. O achado se soma a outra descoberta feita na semana passada.

Segundo o grupo Guerreros Buscadores, nos últimos dias foram encontradas 42 bolsas com restos, que se somam às 12 localizadas anteriormente, sem que se saiba, por ora, a quantos corpos pertencem.

Os achados ocorreram em Zapopan, em Jalisco, o estado mexicano com o maior número de pessoas desaparecidas, com quase 15.700 dos 120 mil registros totais. Essa região é considerada o centro de operações do cartel de drogas Jalisco Nova Geração.