Agente dos serviços secretos ucranianos é assassinado em Kiev

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) anunciaram nesta quinta-feira (10) que um de seus agentes foi assassinado na capital da Ucrânia, um acontecimento relativamente raro no país.

"Uma investigação criminal foi aberta pelo assassinato de um funcionário do SBU no distrito de Golosivski de Kiev", indicaram os serviços secretos em um comunicado, sem informar a identidade da vítima.

O SBU e a polícia da Ucrânia "estão tomando todas as medidas necessárias para esclarecer as circunstâncias do crime e levar os responsáveis à justiça", continuou a fonte.