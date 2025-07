Anisimova bate Sabalenka e vai à final de Wimbledon

A tenista americana Amanda Anisimova, número 13 do mundo, surpreendeu a líder do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na semifinal de Wimbledon nesta quinta-feira (10) e avançou pela primeira vez na carreira à final do tradicional torneio londrino.

Anisimova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 36 minutos na quadra central.

A americana de 23 anos agora aguarda o resultado da outra semifinal, entre a polonesa Iga Swiatek (N.4) e a suíça Belinda Bencic (N.35) para conhecer sua adversária na grande decisão de sábado.