Argentina apela decisão de juíza dos EUA para entregar ações da YPF

A juíza havia ordenado que a Argentina entregasse as ações para quitar uma dívida em favor de duas empresas afetadas pela nacionalização da petroleira em 2012.

"Os detalhes da apresentação do recurso permanecem em sigilo", disse a fonte que compartilhou com a AFP o documento que comprova o início do processo.

Em 1º de julho, a Argentina havia solicitado à juíza a suspensão da execução da decisão até que o recurso fosse julgado, um pedido que ainda está sob análise da magistrada.

No pedido, a Argentina argumentou que o caso apresenta "circunstâncias extraordinárias" a serem consideradas e que não se trata de "uma simples disputa comercial entre empresas".

O governo argentino também advertiu que, caso o pedido não seja aceito, recorrerá a instâncias superiores por considerar que a ordem de Preska pode causar à petroleira "um dano irreparável".

A juíza havia fixado um prazo de 14 dias para a transferência do pacote acionário a uma conta de custódia no Bank of New York Mellon (BNYM), antes de sua transferência aos beneficiários.