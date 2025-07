As brasileiras que plantaram a semente do futebol feminino na América do Sul

Nesta sexta-feira (11) começa a décima edição da Copa América feminina, no Equador. Jogadoras de alto nível como as brasileiras Marta e Tarciane, a colombiana Linda Caicedo e a venezuelana Deyna Castellanos continuarão a trilhar o caminho que foi aberto em 1991, em Maringá, no Paraná.

- A primeira vez -

No jogo de abertura daquela Copa América, entre Brasil e Chile, Márcia Taffarel lembrava do apoio de sua mãe, Marlene, nos dias em que jogava com os meninos nas ruas de Bento Gonçalves (RS), sua cidade natal.

"Eu comecei jogando na década de 1980", conta a ex-meio-campista, hoje aos 57 anos, em entrevista à AFP. "Muita gente vinha e falava: 'você não pode jogar com meninos na rua', e a minha mãe sempre ia lá e batia de frente".

A Copa América masculina, o torneio de seleções mais antigo do mundo, foi disputada pela primeira vez em 1916, mas não teve categoria feminina até 1991.

"Era uma época em que o esporte estava deixando de ser um esporte amador e começando a se profissionalizar", comentou à AFP Adriana, de 56 anos, artilheira da Copa América de 1991 com quatro gols nas vitórias do Brasil sobre Chile (6 a 1) e Venezuela (6 a 0). Essas três seleções foram as únicas participantes do torneio.