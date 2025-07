Ataques russos com drones e mísseis deixam dois mortos em Kiev

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em Roma para pedir mais apoio político e militar a seus muitos aliados.

Fortes explosões foram ouvidas em Kiev durante toda a noite e era possível observar a luz dos sistemas de defesa aérea.

"Graças a Deus, todos sobreviveram" disse Nadia Voitsejivska, moradora de Kiev, cuja irmã estava em choque após conseguir escapar de um incêndio em seu edifício.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 415 drones e mísseis em todo o país. Na quarta-feira, a Rússia executou o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, com 741 drones e mísseis.

Diante do cenário, Zelensky voltou a pedir aos aliados que implementem novas sanções contra Moscou. "As sanções devem ser impostas mais rapidamente e a pressão contra a Rússia deve ser forte o suficiente para que o país sinta realmente as consequências do seu terror", afirmou nas redes sociais.

As vítimas desta quinta-feira em Kiev são duas mulheres: uma policial de 22 anos que estava de plantão em uma estação de metrô e uma moradora de 68 anos.