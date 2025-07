Autoridades do Texas são criticadas após inundações devastadoras

Quase uma semana após as repentinas inundações que deixaram pelo menos 120 mortos no Texas, as autoridades deste estado estão sendo duramente criticadas nesta quinta-feira (10) pela forma como gerenciaram a crise e o funcionamento do sistema de alertas.

As chuvas torrenciais devastaram, em particular, a região central de Hill Country, incluindo acampamentos de verão para crianças e adolescentes.

Centenas de trabalhadores do condado de Kerr e outras localidades no centro do Texas continuam procurando por pessoas sob os escombros, embora ainda não tenham encontrado sobreviventes esta semana, e em meio à preocupação pelos 173 que permanecem desaparecidos.