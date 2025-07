Chefe da junta militar do Mali promulga lei que lhe concede mandato ilimitado

O chefe da junta no poder no Mali, o general Assimi Goita, promulgou a lei que lhe concede um mandato de cinco anos renovável "quantas vezes for necessário" sem eleição, tornando-se de fato o presidente da República, segundo publicou o diário oficial nesta quinta-feira (10).

Na semana passada, o regime militar havia lhe concedido esse mandato renovável e apenas faltava sua promulgação, que era esperada há alguns dias, com o que Goita estará no comando pelo menos até 2030.

"O presidente vela pelo respeito da Constituição e da Carta de Transição. Cumpre as funções de chefe de Estado por uma duração de cinco anos renováveis, quantas vezes for necessário, até a pacificação do país, a partir da promulgação da presente Carta", diz a lei.