Ciro Immobile retorna à Serie A pelo Bologna

O atacante italiano Ciro Immobilie retornará à Serie A com a camisa do Bologna, depois de uma temporada no Besiktas da Turquia, anunciou o clube da Emilia-Romagna nesta quinta-feira (10).

A duração do novo contrato não foi divulgada, mas segundo a emissora Sky Sport Italia, Immobile assinou por um ano, até junho de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

Pelo Besiktas, o italiano de 35 anos marcou 15 gols em 31 jogos.