Coalizão de países voluntários anuncia estar pronta para agir após cessar-fogo na Ucrânia

"Os planos estão prontos e estamos enquadrando-os em uma perspectiva de longo prazo", acrescentou Starmer.

O premiê acrescentou que a coalizão conta com "um novo quartel-general em Paris, que já está operacional e que está finalizando as estruturas de comando e controle", em coordenação com Kiev.

Em um comunicado, Downing Street especificou que esse quartel-general será presidido em conjunto pelo Reino Unido e pela França, e que será transferido para Londres após 12 meses.

Na quarta-feira, Londres e Paris haviam anunciado sua intenção de utilizar a força expedicionária conjunta franco-britânica já existente como "base" para uma futura força implantada sob o apoio da coalizão de voluntários.

Essa futura força terá como objetivo "regenerar as forças terrestres" ucranianas, "assegurar o espaço aéreo da Ucrânia" e "garantir a segurança marítima", detalhou Downing Street.

O emissário americano Keith Kellogg, o senador republicano Lindsey Graham e o senador democrata Richard Blumenthal, que defendem sanções severas contra a Rússia, estavam entre os participantes da reunião.