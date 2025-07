Combatentes curdos do PKK destroem armas em cerimônia no Iraque

Combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) destruíram suas armas em uma cerimônia nesta sexta-feira (11) no Curdistão iraquiano, dois meses após o anúncio dos rebeldes curdos sobre o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco.

O PKK, considerado terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, iniciou as ações armadas contra Ancara em 1984 com o objetivo de criar um Estado curdo, em um conflito que deixou mais de 40.000 mortos desde então.

A cerimônia de desarmamento aconteceu em Suleimaniya, na região do Curdistão iraquiano, fronteiriça com a Turquia e onde os combatentes curdos se refugiam nas montanhas. O primeiro grupo, com 30 guerrilheiros, queimou suas armas, segundo um correspondente da AFP.