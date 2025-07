Ex-presidente destituído da Coreia do Sul é detido novamente por declaração de lei marcial

Ele foi liberado por motivos processuais em março, enquanto prosseguia o julgamento por acusações de insurreição.

Yoon foi destituído pelo Parlamento e o impeachment foi confirmado em abril pelo Tribunal Constitucional.

Após a decisão, Yoon se recusou a comparecer às convocações dos investigadores judiciais, que solicitaram sua detenção para forçá-lo a cooperar com a Justiça.

Um novo mandado de prisão foi emitido devido a preocupações de que Yoon possa "destruir evidências" no caso, informou Nam Se-jin, juiz do Tribunal do Distrito Central de Seul.

O ex-presidente de 64 anos compareceu na quarta-feira a uma audiência de sete horas, na qual rejeitou todas as acusações e foi posteriormente levado a um centro de detenção para aguardar a decisão do tribunal sobre sua prisão provisória.

Após a emissão do mandato na manhã de quinta-feira, Yoon foi levado para uma cela solitária. Os promotores preparam as acusações formais contra ele.