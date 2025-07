França absolve duas mulheres por boatos falsos sobre Brigitte Macron

Desde a eleição de Macron em 2017, teorias conspiratórias nas redes sociais afirmam que Brigitte nunca existiu, mas sim que seu irmão Jean-Michel Trogneux adquiriu essa identidade após mudar de sexo.

As mulheres julgadas contribuíram para sua divulgação em 2021 durante uma longa "entrevista" no canal Youtube da primeira, a "médium" Amandine Roy, à segunda, a "jornalista independente autodidata" Natacha Rey.

Em sua conversa sobre esta "mentira de Estado", ambas falaram das operações às quais Brigitte Macron teria sido submetida, asseguraram que ela não é a mãe de seus três filhos e deram detalhes pessoais sobre seu irmão.

Em setembro, a justiça condenou ambas a pagar 8 mil euros (51.146,40 reais) à esposa do presidente e 5 mil euros (cerca de 32 mil reais) a Jean-Michel Trogneux, por difamação.

No entanto, elas recorreram da sentença e o tribunal de apelação de Paris as absolveu nesta quinta-feira. O advogado dos denunciantes, Jean Ennochi, expressou seu desacordo com a decisão e anunciou que estudarão se vão recorrer.

"Natacha Rey, perseguida, assediada, condenada. Mas finalmente absolvida", celebrou seu advogado, François Danglehant, à saída da sala diante de cerca de trinta apoiadores da mulher.