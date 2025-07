França e Reino Unido fortalecem laços nucleares diante da ameaça russa

França e Reino Unido, as duas potências nucleares da Europa, estão fortalecendo laços sobre o assunto, um passo importante para lidar com a deterioração da segurança no continente, complicando os cálculos da Rússia e tranquilizando aliados preocupados com o futuro da proteção americana.

- Qual é a postura nuclear de ambos os países?

Desde a sua criação, a dissuasão nuclear da França tem sido completamente independente, baseada exclusivamente na avaliação do presidente sobre qualquer ameaça a interesses nacionais vitais.

Segundo o instituto Sipri, a França possui 290 ogivas nucleares, divididas entre mísseis a bordo de quatro submarinos e mísseis transportados por aeronaves Rafale.