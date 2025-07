Indígenas e cientistas se unem no México para salvar anfíbio considerado um elixir

Correa, um idoso que conhece perfeitamente o lago, está profundamente envolvido em seu trabalho como colecionador de ovos de anfíbios.

"Tinha muito achoque (...), agora a nova geração já não o conhece", disse o homem.

Os ovos são levados pelo biólogo Rodolfo Pérez a seu laboratório na Universidade Michocana, onde são chocados. Quando os anfíbios crescem, voltam para as instalações dos pescadores, que cuidam deles até estarem prontos para retornar ao lago, explica Israel Correa, parente de Froylán.

O achoque pertence ao gênero Ambystoma, estudado pela ciência devido à sua extraordinária capacidade de regenerar membros mutilados e partes de órgãos como o cérebro e o coração.

Ele é parente do axolote, que habita a área do lago Xochimilco, no sul da Cidade do México, e cuja figura adornará as cédulas de 50 pesos a partir de 2021, consideradas as mais "atraentes" pela população, de acordo com uma pesquisa do Banco do México (central).

- Deus malvado -

Desde os tempos pré-hispânicos, o achoque tem sido um alimento e um remédio. Os povos indígenas atribuem a ele propriedades nutricionais e curativas para doenças respiratórias.