Juiz bloqueia decreto de Trump sobre fim de cidadania por nascimento

Também proibiu que o decreto de Trump se tornasse vigente em 30 dias, ou seja, até 27 de julho, e deixou aberta a possibilidade de que os juízes aceitassem ações judiciais coletivas.

As organizações de defesa dos imigrantes aproveitaram a ocasião para seguir lutando contra o decreto e pediram ações coletivas em alguns processos.

Nesta quinta-feira, o juiz federal Joseph Laplante, de New Hampshire (nordeste), aceitou a solicitação e permitiu que elas representem qualquer bebê cuja cidadania esteja ameaçada pelo decreto de Trump.

"O tribunal concede o pedido dos demandantes para a certificação provisória de ação coletiva", visto que cumpre "os requisitos", segundo a decisão. Isto permite que o juiz bloqueie o decreto em todo o país.

De acordo com a decisão, ela se aplica aos bebês nascidos em 20 de fevereiro de 2025 ou depois, cujas mães estão no país em situação irregular, mas com visto temporário, e cujos pais não sejam americanos ou residentes permanentes no país.

Laplante enfatizou, no entanto, que esta é uma "liminar preliminar" e deu ao governo sete dias para recorrer.