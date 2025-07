Lateral francês Theo Hernández assina com o Al-Hilal

No Milan, Theo Hernández foi um dos pilares da equipe na conquista do 'Scudetto' em 2022.

No entanto, a última temporada do 'rossonero' foi decepcionante. Oitavo colocado no Campeonato Italiano, o histórico clube lombardo não conseguiu se classificar para nenhuma das copas europeias.

O único título foi a Supercopa da Itália, com vitória por 3 a 2 sobre a rival Inter de Milão, com um gol do próprio Hernández.

Individualmente, o lateral francês foi muito criticado pela torcida milanista na última temporada pelas más atuações, especialmente por uma expulsão por simulação no playoff de oitavas de final da Liga dos Campeões, em que o Milan foi eliminado pelo Feyenoord.

