Lula diz querer negociar com EUA, mas avalia reciprocidade tarifária

"Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar quem queira", afirmou.

O comércio entre os dois países alcançou 41,7 bilhões de dólares entre janeiro e junho, com 20,021 bilhões em exportações do Brasil e 21,695 bilhões em produtos americanos, segundo dados do governo.

De acordo com Lula, o comércio entre Brasil e Estados Unidos representa "apenas 1,7% do PIB" do país.

