Mais de 50 mortos em ataques israelenses em Gaza; negociações de trégua continuam no Catar

Embora os obstáculos a um novo cessar-fogo persistam, Netanyahu expressou otimismo diante da crescente pressão do presidente americano, Donald Trump, que deseja o fim do conflito.

"Acho que estamos nos aproximando de um acordo", disse ele à emissora Fox Business Network na quarta-feira.

Para o comandante do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, as operações do Exército criaram as condições para "avançar em um acordo para libertar os reféns".

"Alcançamos muitos resultados importantes; conseguimos enfraquecer as capacidades militares e de governo do Hamas", disse em um discurso na quarta-feira.

- "Os massacres continuam" -

A ofensiva israelense continua nesta quinta-feira na Faixa de Gaza, onde pelo menos 52 pessoas morreram em ataques em todo o enclave, segundo a Defesa Civil local.