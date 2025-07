Manifestantes exigem retorno à Venezuela de crianças separadas dos pais por deportação dos EUA

"Fiquei entre quatro e cinco meses aguardando a deportação com ela, mas não consegui", relatou a jovem mãe, de 26 anos.

Os manifestantes exibiam balões brancos e cartazes com a frase "SOS, USA, libertem nossos filhos".

Uma delegação entregou uma carta a representantes da ONU na Venezuela pedindo "ação urgente em favor do retorno" das crianças separadas de seus pais "de maneira cruel", segundo o documento lido por Angy Zambrano, avó de uma das crianças.

"Hoje fomos à ONU. Ainda há tempo para que a ONU faça algo digno [...] com essas crianças, a ONU pode se redimir, pode emitir uma resolução", afirmou Nahum Fernández, chefe do governo do Distrito Capital.

No último dia 30 de junho, o governo venezuelano denunciou o "sequestro" de 18 crianças com idades entre 1 e 12 anos. Desde então, os relatos de separações familiares aumentaram.

Além do retorno das crianças, a Venezuela também exige a repatriação de 252 migrantes expulsos em 15 de março para El Salvador pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se baseou na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.