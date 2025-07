Marco Rubio está 'esperançoso' em relação a um acordo em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira (10) que está "esperançoso" de que um acordo de cessar-fogo possa ser alcançado na Faixa de Gaza.

"Bem, estamos esperançosos. Quero dizer, no final, esperamos que eles avancem para as conversações de proximidade", declarou Rubio à imprensa à margem de um encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na Malásia.

No entanto, "já vimos conversas fracassarem no passado nessa fase de negociações de proximidade", advertiu Rubio.