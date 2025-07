Memorial israelense ao Holocausto denuncia placas polonesas que 'distorcem' a história

O Yad Vashem, museu israelense do Holocausto, declarou nesta quinta-feira (10) que as novas placas instaladas perto do memorial ao massacre de Jedwabne na Segunda Guerra Mundial representam uma "profanação da verdade histórica".

Há 84 anos, agricultores poloneses de Jedwabne, no nordeste da Polônia, trancaram centenas de seus vizinhos judeus em um celeiro e os queimaram vivos. Entre as vítimas estavam mulheres e crianças.

"O Yad Vashem está profundamente chocado e preocupado com a profanação da verdade histórica e da memória no monumento de Jedwabne, onde novas placas foram instaladas em uma clara tentativa de distorcer a história do massacre dos judeus", declarou a instituição.