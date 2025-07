Operações israelenses deixam 23 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Neste ponto, 12 pessoas morreram. Também houve ataques no centro e no sul do território palestino.

Devido às restrições de Israel à presença da imprensa em Gaza e às dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente o número de vítimas e as alegações das partes em conflito.

bur/phz/avl-pc/fp

© Agence France-Presse