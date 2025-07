Os motivos do embate entre Trump e o Brasil

A empresa processou o magistrado na Justiça dos Estados Unidos.

Moraes já havia ganhado destaque internacional em 2024, quando bloqueou temporariamente a plataforma X no Brasil até que acatasse ordens para remover contas acusadas de desinformação.

- A vitrine do Brics -

Além de um "aproveitamento ideológico" do caso Bolsonaro, no governo brasileiro atribui-se o ataque de Trump à "incomodação causada pela força do Brics", segundo a fonte próxima a Lula.

Em plena reunião do bloco no Rio de Janeiro, Trump ameaçou no domingo impor novas tarifas a países que se "alinhem" com o Brics.

O grupo evitou confrontar os Estados Unidos. Os maiores membros do bloco ? China, Rússia e Índia ? também não o fizeram individualmente.