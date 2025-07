Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra Ursula von der Leyen

No entanto, ela acrescentou que o seu bloco "exige um compromisso real do PPE com uma Europa social, justa e verde".

- Apoio não é "incondicional" -

Na rede X, a francesa Valerie Hayer, do Renew, comemorou a derrota da moção de censura, mas exigiu que Von der Leyen encerrasse as alianças de sua "família política" (PPE) com a extrema direita.

O apoio do bloco centrista a Von der Leyen, alertou, "não é incondicional".

O líder do bloco do PPE, o alemão Manfred Weber, publicou uma foto com Von der Leyen no X.

"É sobre o povo. Nos importamos com suas demandas e continuaremos trabalhando incansavelmente para cumprir nossas promessas", publicou o eurodeputado alemão.